Lista do atual presidente é a única candidata às eleições da federação de judo

Lista foi subscrita por 51 dos 61 delegados e apoiada por 13 presidentes das 17 associações com assento na assembleia geral, revelou em comunicado o organismo.

O atual presidente da Federação Portuguesa de Judo (FPJ), Jorge Fernandes, encabeça a única lista que se apresenta às eleições para os órgãos sociais da entidade, agendadas para 10 de outubro, informou hoje a FPJ.

"A ausência de oposição nas eleições do dia 10 e o forte apoio por parte das associações e dos delegados, revela a grande união que se vem vivendo no judo, que o presidente Jorge Fernandes e a sua equipa conseguiram alcançar ao longo destes quatro anos de mandato que está a findar", lê-se no documento.

É ainda realçado que, neste período, foi possível alcançar o maior desenvolvimento de sempre também a nível dos resultados desportivos.