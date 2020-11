Lisboa Coastal Regatta revela uma nova modalidade do remo

Primeira edição da Lisboa Coastal Regatta mostrou nova modalidade do remo

Há uma nova modalidade no universo do remo, que dá pelo nome de remo de mar e que por estes dias "apresentou-se" no decorrer da primeira edição da Lisboa Coastal Regatta, a prova que decorreu no Tejo e antecipou o Campeonato do Mundo de 2021.

Esta é a mais nova modalidade reconhecida pela Federação Internacional de Remo (FISA), sendo também candidata a integrar o programa dos Jogos Olímpicos.

A iniciativa de trazer o remo de mar foi da Associação Naval de Lisboa - contou com o apoio da Federação Portuguesa de Remo, Câmara Municipal de Lisboa e Administração do Porto de Lisboa -, com o campo de regatas a incluir um percurso com partida e chegada junto à Ponte 25 de Abril, com 1500 metros..