Lisboa acolhe "Jogos Olímpicos" dos treinadores com mais de 850 participantes

Redação com Lusa

Papel e importância da função discutidos na Aula Magna, da Universidade de Lisboa

O presidente da Confederação de Treinadores de Portugal classificou hoje como "os Jogos Olímpicos dos treinadores" o congresso mundial que junta, até domingo em Lisboa, técnicos de várias modalidades, numa experiência "de formação e partilha".

"Lisboa está a receber a 13.ª edição do Congresso Mundial de Treinadores, o que é uma honra para o país, pois este é um evento eclético, que podemos comparar a uns Jogos Olímpicos de treinadores, que tem um papel muito importante na formação e na partilha de experiência, juntando vários agentes desportivos", afirmou Pedro Sequeira, à margem do evento, que decorre na Aula Magna, da Universidade de Lisboa.

De acordo com Pedro Sequeira, o evento, que se realiza de dois em dois anos, conta com 870 inscritos, 600 dos quais presenciais, e os restantes online, e tem a participação de treinadores das mais diversas modalidades.

"É muito importante ter em Portugal treinadores estrangeiros que tragam as suas experiências, mas também é muito importante ter cá muitos estrangeiros a ouvirem experiências como a do Jorge Braz, selecionador de futsal que recentemente se sagrou campeão do mundo", disse.

Pedro Sequeira lembrou a importância da formação dos treinadores e da sua profissionalização e, recorrendo a um estudo de 2016, indicou que "em Portugal apenas cinco por cento vivem exclusivamente dessa atividade e, desses, quatro por cento estão ligados ao futebol".

"Estamos a trabalhar num quadro legislativo que permita o reconhecimento máximo do papel do treinador, para que este deixe de ser apenas social e seja também remuneratório", afirmou Pedro Sequeira, defendendo a necessidade de "uma transformação cultural e de uma aposta na carreira dual [conciliação da vida desportiva com a académica]".