Liliana Cá quarta no lançamento do disco da etapa de Florença da Liga Diamante

A portuguesa Liliana Cá terminou hoje na quarta posição a competição do lançamento do disco da etapa de Florença da Liga Diamante de atletismo, a terceira no calendário da temporada, com a marca de 63,69 metros.

A lançadora lusa ficou atrás da norte-americana Valarie Allman, que venceu o evento com a marca de 65,96 metros, apenas cinco centímetros à frente da chinesa Bin Feng (65,91). O pódio ficou completo com a alemã Shanice Craft, com 64,47 metros.

Liliana Cá, quinta classificada em Tóquio2020, sexta nos Mundiais de Eugene, em 2022, e detentora do recorde nacional da disciplina, com 66,40 metros, melhorou a prestação no 'meeting' de Montreuil, em França, onde foi sétima, com 58,61, na quarta-feira.