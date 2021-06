Liliana Cá no sexto lugar do disco do meeting de Florença

Lançadora portuguesa alcançou a marca de 62,30 metros.

Liliana Cá classificou-se esta quinta-feira no sexto lugar do lançamento do disco do meeting de atletismo de Florença, do circuito da Liga Diamante, com a marca de 62,30 metros.

A lançadora portuguesa passou por mais duas vezes a barreira dos 60 metros, nos seus cinco ensaios (os outros dois foram nulos): 61,65 e 62,12 foram as marcas.

Desta vez, ficou um pouco longe do seu recente recorde nacional de 66,40.

Venceu a croata Sandra Petrovic, campeã olímpica e mundial, com 68,31, seguida da cubana Yaimé Perez com 66,82 e da alemã Kristin Pudenz com 64,42. Em quarto e quinto posicionaram-se a croata Marija Tolj, com 63,28, e a alemã Claudine Vita, com 62,72.