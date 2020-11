Liga Mundial de Surf "empenhada" em realizar etapa de Peniche em 2021

Etapa portuguesa do circuito mundial de surf de 2021, prevista para fevereiro, foi esta terça-feira adiada, para reduzir as viagens intercontinentais. Diretor-geral tem "90% de certeza" de que vai acontecer

A Liga Mundial de Surf (WSL) está "totalmente empenhada" em fazer a etapa de Peniche do circuito mundial de surf de 2021, adiada, esta terça-feira, devido à pandemia do novo coronavírus, segundo Francisco Spínola, diretor-geral da entidade na Europa.

"O adiamento da prova foi uma decisão difícil, que não foi tomada de ânimo leve, mas foi uma decisão sensata e responsável, face ao agravamento da pandemia na Europa", disse o responsável da WSL, garantindo que a organização está "totalmente empenhada" na realização do campeonato em Portugal no próximo ano.

A etapa de Peniche do circuito mundial de surf de 2021, prevista para fevereiro, foi esta terça-feira adiada, para reduzir as viagens intercontinentais, e, de acordo com Francisco Spínola, "é muito mais seguro" realizar a prova a partir da primavera.

"Neste momento, tenho 90% de certeza que vamos fazê-la", lançou o diretor-geral da WSL para a Europa, Médio Oriente e África, revelando que o adiamento da etapa portuguesa de 2021 foi uma "decisão conjunta" com os principais parceiros, o Turismo de Portugal e a MEO.

Questionado sobre se também havia implicações sobre o Nazaré Tow Surfing Challenge, evento de ondas gigantes da WSL disputado na Praia do Norte, e cujo período de espera começou em 2 de novembro e estende-se até 31 de março de 2021, Francisco Spínola sublinhou que não está em causa qualquer alteração neste campeonato.

"É um evento à parte e que tem uma logística muito mais pequena, além de que muitos dos surfistas que participam já se encontram na Nazaré a praticar, pelo que tem um cariz mais 'regional' e não deverá ser afetado", afirmou.

O Meo Pro Portugal, em Peniche, era a segunda etapa do calendário provisório da competição, entre 18 e 28 de fevereiro, depois da retoma do circuito, no Havai, em dezembro deste ano, na sequência do cancelamento da edição de 2020, no passado dia 17 de julho.

O calendário divulgado hoje integra 13 campeonatos, incluindo os de Peniche e Indonésia, ambos sem datas previstas, tendo a organização ressalvado que todas as provas e datas podem ser alteradas atendendo à pandemia de covid-19, nomeadamente no que diz respeito às restrições nas viagens.

A etapa de Peniche, presente no calendário desde 2009, é a única prova prevista no continente europeu na edição de 2021 do circuito mundial, que conta com a presença do português Frederico Morais, pela segunda vez.