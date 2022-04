Liga Mundial de Surf apoia regeneração da floresta de algas em Peniche

epa09801871 US surfer Griffin Colapinto in action during his elimination round heat of the Meo Pro Portugal surfing event as part of the World Surf League (WSL) World Tour at Supertubos beach in Peniche, Portugal, 04 March 2022. EPA/JOSE SENA GOULAO

Mossy Earth, Sea Forester, Oceans and Flow e Zero Waste Lab, parceiros da campanha We Are One Ocean (Somos Um Oceano) da WSL, são as entidades envolvidas no ReGeneration Surf, um dos cinco projetos a nível mundial que vão ser apoiados financeiramente

O projeto ReGeneration Surf, uma coligação de quatro organizações ambientalistas portuguesas, foi escolhido para receber uma bolsa destinada à replantação da floresta de algas em Peniche, Leiria, anunciou hoje a Liga Mundial de Surf (WSL).

Além da regeneração da floresta de algas em Peniche, paragem habitual da etapa portuguesa do circuito da elite mundial de surf, o projeto luso envolve ainda a criação de oficinas temáticas de desperdício zero para membros da comunidade local, bem como a oferta de educação sobre conservação dos oceanos aos jovens.

Na véspera da celebração do Dia da Terra (22 de abril), a WSL revelou os vencedores da segunda edição do programa anual de bolsas da WSL Pure, que integram também a Nã Kama Kai (Havai), a Surf Conservation Partnership (Indonésia), o Freedom Riders Surf Therapy Programme (África do Sul), e a Native Like Water (Estados Unidos e México).