Liga MEO Surf: vitórias de Frederico Morais e Teresa Bonvalot nos Açores

A Liga MEO Surf 2022 regressa de 11 a 13 de Novembro com o Bom Petisco Peniche Pro, a quinta e última etapa da temporada.

Frederico Morais e Teresa Bonvalot venceram, este domingo, no Allianz Ribeira Grande Pro, quarta e penúltima etapa da Liga MEO Surf 2022.

"Estou muito feliz por estas conquistas", afirmou Teresa Bonvalot. "Senti-me super bem com as condições de mar que estavam. Penso que era impossível terminar a etapa com melhores condições que estas. Tentei divertir-me ao máximo, colocar tudo em cada onda e saio muito contente com o surf que mostrei. Foi uma viagem muito positiva, com um grupo muito unido e são essas memórias que ficam. É isso que me leva a querer fazer mais e melhor", sublinhou a nova campeã nacional, que sucede a Kika Veselko e que, além do quarto título da carreira, sai dos Açores com a 24.ª vitória em etapas na Liga MEO Surf.



"Sou ultra competitivo, adoro ganhar e ter heats como foram quase todos neste evento. Depois de ter vencido aqui nos Açores a primeira etapa da carreira no circuito nacional, em 2019, voltar e ganhar outra vez tem esse toque especial. Adoro os Açores, é uma terra lindíssima, onde somos sempre bem recebidos, tanto pelas pessoas como pelo mar", vincou Kikas, que venceu a 15:º etapa da carreira no circuito nacional, tendo sido a primeira, precisamente, nos Açores, em 2009, na última vez que o circuito aqui tinha passado.



A vitória de Kikas em Ribeira Grande permitiu, igualmente, a Guilherme Ribeiro assegurar a licra amarela Go Chill da liderança do ranking nacional masculino. No entanto, deixou as contas da Allianz Triple Crown masculinas embrulhadas, com Guilherme Ribeira e Guilherme Fonseca empatados e a necessitarem de disputar um inédito surf off. Nesse heat de desempate foi Guilherme Fonseca a vencer Guilherme Ribeiro, conseguindo o primeiro triunfo da carreira na Allianz Triple Crown.



Resultados finais do Allianz Ribeira Grande Pro

Final masculina: Frederico Morais 15,35 x Guilherme Fonseca 14,65

Final feminina: Teresa Bonvalot 17,80 x Maria Salgado 6,65

Go Chill Expression Session feminina: Teresa Bonvalot

Go Chill Expression Session masculina: Halley Batista

Joaquim Chaves Saúde Best Wave: Teresa Bonvalot, 9,75 pontos na final

Bom Petisco Girls Score: Teresa Bonvalot, 18,75 pontos, nas meias-finais

Ericeira Best Surfer: Jácome Correia



