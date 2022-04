Liga MEO Surf: um regresso em grande na Figueira da Foz

A 12.ª edição da Liga MEO Surf arranca esta sexta-feira, na Praia do Cabedelo, com uma envolvência mais próxima e um teste de competição noturna. Vasco Ribeiro procura estender a já inédita série de títulos nacionais, enquanto a competição feminina promete ser bastante aberta, numa altura em que três lusas ocupam o top-3 europeu.

Regressada ao calendário em 2017 e duas vezes distinguida pelos surfistas como a melhor etapa do ano, a Figueira da Foz serve, a partir desta sexta-feira, de abertura à 12.ª edição da Liga MEO Surf, responsável por atribuir os títulos nacionais na modalidade. "Faremos tudo para que a etapa da Figueira, sendo já a primeira, volte a ser a melhor do campeonato ou uma das melhores", desejou o vereador do desporto, Manuel Domingues, defendendo que a Praia do Cabedelo possui "uma das melhores ondas nacionais e europeias".

Apesar de o campeonato "nunca ter fugido muito da trajetória principal nos últimos dois anos, mesmo perante as condicionantes a que a pandemia obrigou", como diz Francisco Rodrigues, presidente da Associação Nacional de Surfistas (ANS), esta época existe o entusiasmo de a Liga MEO voltar "com agenda completa". "Vamos ter as provas com todas as suas vertentes e trazer de volta as nossas iniciativas de sustentabilidade. Do ponto de vista da animação, também voltamos à solução original", completa o responsável, perspetivando que "a fase inicial da temporada vai servir para identificar os candidatos".

Se do lado masculino Vasco Ribeiro corre pelo sexto título, depois de ter chegado a um inédito "penta", tendo como principal adversário Afonso Antunes, a luta pelo trono feminino será ainda mais empolgante. A ocupar o top-3 do ranking europeu da World Surf League, Teresa Bonvalot (já campeã europeia), Kika Veselko (campeã nacional tendo idade júnior) e Mafalda Lopes prometem dar cartas a nível interno, sendo ainda preciso contar com Yolanda Hopkins (quinta nos Jogos Olímpicos) ou Carol Mendes. "Vai ser muito interessante perceber se este grupo está fechado ou se ainda teremos as mais novas a intrometerem-se, como a Gabriela Dinis ou a Maria Salgado", acrescenta o líder da ANS.

Aproveitando o facto de o Cabedelo dispor de iluminação, o Allianz Figueira Pro traz outra novidade, a realização de um troféu especial noturno, hoje, a partir das 21h30, caso as condições o permitam. "Não somos os primeiros, já se fez em outro tipo de iniciativas, mas no âmbito das competições nacionais em Portugal é inovador", destaca Rodrigues.

Ondas a crescer até domingo

A Liga MEO Surf arranca às 7h30 de hoje, com as quatro eliminatórias de "trials" masculinos, que irão completar os 16 heats da primeira ronda, pois há 72 homens inscritos. A prova feminina tem 29 surfistas e arrancará com oito heats. Prevê-se alguma ondulação já hoje, que irá aumentar gradualmente, esperando-se um bom "swell" no domingo. Além dos prémios principais, haverá troféus para a melhor onda da etapa e para a pontuação feminina mais alta, a "Go Chill Expression Session" e, no Allianz Figueira Pro, um prémio da Câmara Municipal para os melhores locais. Este ano a liga tem um novo diretor, Francisco Morgado.