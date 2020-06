Liga MEO surf: ondas forçam etapa da Figueira da Foz a mudar de praia

A primeira etapa da Liga MEO começou na Praia do Cabedelo e, este sábado, muda-se para a Praia da Murtinheira, em busca de melhores ondas. Primeiro dia ficou marcado pela exibição dos mais jovens e pela presença de Frederico Morais que seguiu para a segunda ronda

A Praia do Cabedelo recebeu esta sexta-feira o regresso do surf a nível nacional e também mundial, oferecendo um dia longo de competição no arranque do Allianz Figueira Pro, a etapa inaugural da Liga MEO Surf, a principal competição de Surf em Portugal e aquela que define os campeões nacionais da modalidade. Foram várias horas de ação, que terminou já quase de noite, com os surfistas mais jovens a destacarem-se em ondas pequenas e a proporcionarem algumas surpresas. Além das derrotas precoces de vários favoritos, destaque para o triunfo do jovem Guilherme Ribeiro no penúltimo heat do dia, onde venceu Frederico Morais, que também garantiu vaga na 2.ª ronda.



No final da disputa o jovem Guilherme Ribeiro mostrou-se bastante feliz com o resultado "Estavam condições muito difíceis e quando assim é tudo é possível. Ganhar ao Kikas é muito bom, mas sabia que neste mar havia mais possibilidades de isso acontecer. Estou com expectativas altas para o que resta, mas, acima de tudo, quero muito mostrar o meu surf", frisou o jovem da Caparica, que está a fazer o primeiro campeonato do ano.



Por sua vez, Frederico Morais ficou contente por ter regressado à ação, mesmo que a vitória lhe tenha escapado. "Foi uma boa sensação ter regressado à competição, embora pudesse ter sido melhor, caso as ondas tivessem colaborado. Mas é aquilo que a natureza nos dá e temos de aproveitar ao máximo. Foi bom ter de voltar a gerir o tempo, a ouvir notas, a ter de gerir o heat. Parecendo que não, três meses sem competir faz diferença e neste momento é preciso voltar a ganhar ritmo e rotinas. É isso que procuro nesta prova. Qualquer oportunidade é boa para treinar", afirmou o único surfista português a pertencer à elite mundial.



A prova iniciou-se depois das 10 horas com os trials masculinos, onde surfistas mais jovens tentaram a entrada no quadro principal. De seguida deu-se início à ronda inaugural com a juventude a ser novamente protagonista, conseguindo causar várias eliminações surpreendentes entre os top seeds, antes de Guilherme ter conseguido a cereja no topo do bolo.



Os experientes Marlon Lipke, Gony Zubizarreta e Eduardo Fernandes foram mesmo eliminados de primeira, perante as complicadas condições do mar no Cabedelo. Em sentido inverso, os juniores Daniel Nóbrega e Lourenço Sousa foram algumas das agradáveis surpresas do dia, sendo mesmo os responsáveis diretos pelas eliminações de Marlon e Gony, respetivamente.



Apesar das dificuldades que os surfistas sentiam na água, Filipe Jervis conseguiu encontrar uma onda com potencial, que lhe rendeu a melhor pontuação do dia, com 7,75 pontos, e um triunfo tranquilo no heat 6, com um score de 13 pontos - o melhor do dia, a par do conseguido por Martim Magalhães logo no heat 1.



A prova foi interrompida após cinco heats da ronda inaugural masculina, ao início da tarde, e só foi retomada perto das 17 horas, para a realização dos restantes heats desta fase. Aqui, os favoritos já não deram azo a surpresas. O bicampeão nacional em título Miguel Blanco entrou em cena no heat 8 e cumpriu com as expectativas, vencendo a bateria com 12,75 pontos.



Seguiu-se a resposta do vice-campeão nacional em título Tomás Fernandes, com um triunfo no heat 9. Depois disso, a competição a prolongou-se mesmo até ao pôr-do-sol. Pelo meio mais algumas eliminações inesperadas, como foi o caso dos top seeds Francisco Alves e Jácome Correia. A par de Frederico Morais, também o tetracampeão nacional Vasco Ribeiro conseguiu a qualificação para a 2.ª ronda depois de ter ficado no 2.º posto do último heat do dia, que foi vencido por Henrique Pyrrait. Vasco e Kikas vão competir no mesmo heat na 2.ª ronda.



Para este sábado a chamada está marcada para as 9 horas, na praia da Murtinheira, em Quiaios. Com as previsões para o Cabedelo a preverem uma descida do mar, a organização optou por procurar uma onda alternativa de forma a tentar avançar mais rondas neste Allianz Figueira Pro.