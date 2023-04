Liga MEO Surf: Favoritos cumpre no primeiro dia do Porto Pro

Candidatos fizeram valer o seu estatuto em Leça da Palmeira.

O dia inaugural do Joaquim Chaves Saúde Porto Pro, segunda prova da Liga MEO, não ofereceu surpresas, já que os favoritos seguiram em frente.

Na Praia de Leça da Palmeira, o ex-mundialista Frederico Morais, o campeão nacional em título Guilherme Ribeiro, Vasco Ribeiro (recordista de títulos nacionais, com cinco), Afonso Antunes ("vice" em 2021) e Martim Nunes (vencedor da etapa do Porto para o Junior Tour) avançaram para a segunda ronda.

No feminino, o emparelhamento dos "quartos" tem as principais candidatas: Kika Veselko (melhor score do dia, com 14,6), Carol Mendes, Teresa Bonvalot e Gabriela Dinis. Esta, vencedora na Figueira, deixou um aviso à olímpica na segunda ronda, ao somar 7,4 pontos contra 6,75 da colega