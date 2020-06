LIGA MEO Surf 2020 é a primeira prova a ser retomada em todo o mundo

Primeira etapa disputa-se de 19 a 21 de junho, na Figueira da Foz

É já no próximo dia 19 de junho que irá acontecer o arranque da Liga MEO Surf 2020, a principal competição de surf em Portugal, que define os títulos máximos de campeões nacionais. A praia do Cabedelo, na Figueira da Foz, irá receber os melhores surfistas nacionais para o Allianz Figueira Pro, naquela que será a primeira prova de surf a ser retomada em todo o mundo depois do surgimento da pandemia.



O mais recente diploma sobre o estado de calamidade em Portugal deu permissão ao regresso de provas individuais ao ar livre, onde se inclui a Liga MEO Surf. Dessa forma, a Associação Nacional de Surfistas uniu esforços com todos os parceiros da Liga MEO Surf para consumar o regresso das provas ao mar dentro de 10 dias, seguindo todas as recomendações da Direção Geral de Saúde.



Após o adiamento das três primeiras etapas da Liga MEO Surf, o Allianz Figueira Pro vai servir como etapa de abertura da temporada, sendo que de seguida os melhores surfistas nacionais seguem para a Praia de Ribeira D"Ilhas, de 3 a 5 de Julho, para o Allianz Ericeira Pro. Encontra-se ainda em programação mais uma etapa neste período de arranque do verão.



Depois da realização das três primeiras etapas, a Liga MEO Surf vai ter uma pausa, regressando após o verão para a realização das duas últimas etapas, que serão determinantes para as contas do título nacional: o Renault Porto Pro e o Bom Petisco Cascais Pro, que aguardam informações do calendário internacional para a definição final da data.

O comunicado de Francisco Rodrigues, presidente da Associação Nacional de Surfistas:



"Após o Conselho de Ministros autorizar o regresso das competições das modalidades individuais sem contacto no passado dia 30 de Maio, trabalhámos arduamente com todas as entidades relevantes na obtenção do licenciamento e das necessárias medidas de segurança para podemos trazer o surf profissional de volta ao mar. Temos os melhores surfistas portugueses a precisar de retomar a sua atividade profissional, regressar ao ritmo competitivo e voltar a dar retorno aos seus patrocinadores. É um evento 100% focado no espetáculo de surf na água, sem público, e que poderá ser acompanhado, em casa, através da transmissão integral e em direto na Sport TV, assim como nas restantes plataformas da Liga MEO Surf e do MEO. Permitam-me agradecer o empenho da Federação Portuguesa de Surf, do Município da Figueira da Foz e da Capitania também da Figueira da Foz. Todos eles disseram "presente" para viabilizar a prova num tão curto espaço de tempo e em benefício do Surf em Portugal".



Regresso da Liga MEO Surf 2020:

ETAPA 1 - 19 a 21 de Junho: Allianz Figueira Pro

ETAPA 2 - 3 a 5 de Julho: Allianz Ericeira Pro

ETAPA 3 - a definir