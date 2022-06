Liga MEO marca o regresso do principal circuito do surf nacional aos Açores

A "jogar em casa" estará Jácome Correia, surfista açoriano e top 20 nacional, que garante não sentir pressão

A quarta e penúltima etapa da Liga MEO Surf marca o regresso do principal circuito do surf nacional aos Açores, 13 anos depois, e conta com a presença dos melhores atletas nacionais.

Frederico Morais e Vasco Ribeiro são alguns dos nomes sonantes, mas é Halley Batista que se apresenta esta sexta-feira - chamada às 06h30 (7h30 em Portugal Continental), nos Areais de Santa Bárbara - na liderança do ranking nacional, após ter vencido a etapa da Ericeira. Apesar de não entrar na corrida pelo título, por não ter nacionalidade portuguesa, o surfista brasileiro está motivado para voltar a assumir o primeiro lugar do pódio.

"Após vencer na Ericeira, a chama acendeu-se e deu-me mais motivação para trabalhar e lutar por manter a liderança nos Açores", conta a O JOGO. A "jogar em casa" estará Jácome Correia, surfista açoriano e top 20 nacional, que garante não sentir pressão em termos de resultados, e contará com a presença da família "para dar uma força extra". Já no feminino, Teresa Bonvalot, líder do ranking com dois triunfos e uma final em três etapas, pode sagrar-se campeã nacional pela quarta vez ,caso chegue à final. Para isso, terá primeiro de superar Raquel Otero e Mariana Rocha Assis, no heat 4.