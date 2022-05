Liga Diamante: Leandro Ramos bate recorde nacional do lançamento do dardo

Marca dá-lhe mínimos para os Europeus de atletismo, que se realizam, em agosto, em Munique, e demonstra a continuidade de uma melhoria progressiva

Leandro Ramos bateu, esta sexta-feira, o recorde nacional do lançamento do dardo, que já lhe pertencia, com um ensaio de 84,78 metros, no "meeting" de Doha da Liga Diamante, concluindo no quarto posto a prova.

A marca, que lhe dá ainda mínimos para os Europeus de atletismo, em agosto em Munique, é a continuidade de uma melhoria progressiva que tem registado do recorde nacional, que foi elevando desde antes dos 80 metros até estes 84,78, alcançados ao quarto ensaio.

A anterior marca era de julho de 2021, registada pelo lançador do Benfica em Castelo de Vide, superando-a hoje, dia de grandes marcas na prova, desde logo pelo vencedor, o grenadino Anderson Peters.

O seu ensaio de 93,07 metros, melhor marca mundial do ano, é o 15.º melhor lançamento da História, abaixo apenas de quatro lançadores, que entre si fizeram os 14 mais longínquos: o recordista mundial, o checo Jan Zelezny (98,84 m em 1996), o alemão Johannes Vetter (97,76 m), o também germânico Thomas Röhler (93,90 m) e o finlandês Aki Parviainen (93,09 m).

À frente de Leandro Ramos no pódio ficaram ainda o checo Jakub Vadlejch, em segundo com 90,88, o seu melhor registo de sempre, e o alemão Julian Weber, com 86,09.

No mesmo "meeting", mas no triplo salto, a vice-campeã olímpica em Tóquio2020 Patrícia Mamona não foi além do sexto lugar, entre nove participantes, com um salto de 14,40 metros.

Atualmente em terceira no "ranking" mundial, e numa prova sem a campeã olímpica Yulimar Rojas, a portuguesa saltou duas vezes nessa mesma marca, mas ficou longe dos 15,01 que conseguiu na capital do Japão, melhor triplo salto nacional.

A prova foi dominada pela jamaicana Shanieka Ricketts, ao saltar 14,82 metros, com a ucraniana Maryna Bekh-Romanchuk no segundo posto, com 14,73, e Thea LaFond, de Dominica, em terceiro com 14,46.