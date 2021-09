Líderes do ranking mundial passam aos quartos de final do Cascais Padel Master

Na competição feminina, também órfã de jogadoras nacionais, todas eliminadas na jornada de abertura, as principais favoritas seguiram em frente, com destaque para as vitórias de Alejandra Salazar e Gema Triay, primeira e segunda colocada na hierarquia

Os espanhóis Juan Lebrón e Alejandro Galán, líderes do ranking mundial, dominaram nos oitavos de final do Cascais Padel Master, torneio do World Padel Master, e asseguraram os quartos de final nos Jardins do Casino Estoril.

A dupla número um do mundo, que já conquistou três títulos esta temporada, derrotou Miguel Yanguas Diez e Miguel Lamperti em dois rápidos "sets", por 6-3 e 6-1, e vai defrontar na próxima fase do terceiro torneio de categoria Master do ano Jerónimo Luque e Javier Rico Dasi, 'carrascos' dos portugueses Pedro Araújo e Afonso Fazendeiro na ronda inaugural.

Assim como Lebrón e Galán, os argentinos Maximiliano Sánchez (12.º WPT) e Luciano Capra (13.º WPT) confirmaram o seu favoritismo ante Eduardo Afonso Chilarón e Jesús Moya Sos, por 6-2 e 6-3, e vão ter como próximos adversários o compatriota Agustín Tapia (5.º WPT) e o brasileiro Pablo Lima (6.º WPT).

Já o espanhol Paquito Navarro (8.º WPT) e o argentino Martín Di Neno (11.º WPT) vão medir forças nos quartos de final com Adrián Allemandi e Jorge Nieto Ruiz, após o triunfo de hoje diante Raúl Marcos e Javier Garcia Mora, pelos parciais de 6-1 e 6-2.

Na competição feminina, também órfã de jogadoras nacionais, todas eliminadas na jornada de abertura, as principais favoritas seguiram em frente, com destaque para as vitórias de Alejandra Salazar e Gema Triay, primeira e segunda colocada na hierarquia mundial, e das espanholas Paula Josemaría e Ariana Sanchéz, segundas cabeças de série.