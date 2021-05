Leiria pode ter 700 eventos em 2022 no âmbito da Cidade Europeia do Desporto

Concelho, com 126 mil habitantes, quer generalizar a prática desportiva.

Leiria, que será Cidade Europeia do Desporto em 2022, pode vir a ter cerca de 700 eventos ao longo desse ano, estimou o vereador com o pelouro do Desporto da Câmara Municipal.

"Provavelmente, teremos uns 600, 700 eventos", afirmou Lusa Carlos Palheira, ressalvando que já se realizam no concelho, "se calhar, uns 400 ou 500" eventos.

Em declarações à agência Lusa, a propósito daquele título, conhecido no sábado, o vereador frisou, contudo, que "a questão não tem tanto a ver com o número" de eventos, mas "com a qualidade dos mesmos".

"Nunca foi nosso propósito a candidatura ser orientada para o grande evento. Não é. Podemos ter grandes eventos - e já temos vários grandes eventos agendados -, mas não é essa a lógica, essa é uma consequência. A lógica será o desporto para todos e a massificação do desporto na nossa comunidade", salientou o autarca.

Ainda assim, exemplificou que Leiria vai ter "grandes eventos desportivos, como a Taça da Liga de Futebol, a Taça da Europa de Lançamentos e muitos outros" de diferentes modalidades, além de formativos na área do desporto.

Previstos estão, igualmente, um evento de abertura da Cidade Europeia do Desporto 2022 e uma festa final de encerramento.

Em 18 de fevereiro de 2020, Carlos Palheira anunciou que Leiria iria candidatar-se a Cidade Europeia do Desporto, porque "respira desporto".

Na ocasião, o autarca considerou que o título ajudaria Leiria a aumentar a "notoriedade e visibilidade em termos nacionais e internacionais" e "projetará tudo o que de bom faz na área do desporto".

No sábado, o presidente da Federação Europeia de Capitais e Cidades do Desporto (ACES, na sigla francesa), Gian Lupattelli, anunciou que Leiria será Cidade Europeia do Desporto em 2022, destacando que o município apresentou uma candidatura "muito forte".

O resultado da avaliação, cuja pontuação (para vencer é necessário mais de 75) não quis revelar, teve como conclusão de que "Leiria fez um trabalho fantástico e é, de verdade, uma cidade europeia do desporto", disse Gian Lupattelli.

Carlos Palheira afirmou agora que ser Cidade Europeia do Desporto 2022 "simboliza o reconhecimento da importância que o desporto assume" no concelho, com 126 mil habitantes.

"Temos imensas instalações desportivas e muito diversificadas, temos um tecido associativo muito diverso e dinâmico", com cerca de 180 coletividades, exemplificou, apresentando, ainda, os "níveis de prática desportiva muito acima da média nacional - 57% da população é ativa" ou os resultados desportivos.

Questionado sobre que balanço gostaria de fazer no final de 2022, o vereador mencionou o aumento do "reconhecimento do desporto em termos sociais", que classificou como "importantíssimo", dos "níveis de adesão das pessoas à prática desportiva", pois é fator de "promoção da saúde, mas também da coesão do território e das populações", e das infraestruturas desportivas.

Um sucesso será também haver "um maior envolvimento e uma maior articulação em rede entre as associações desportivas", acrescentou.

O vereador com o pelouro do Desporto da Câmara de Leiria, Carlos Palheira, disse que generalizar a prática desportiva é um dos objetivos da candidatura de Leiria a Cidade Europeia do Desporto.

"É para generalizar a prática desportiva a toda a população e não apenas segmentá-la para determinados grupos competitivos", declarou, insistindo: "Queremos que todas as pessoas possam praticar, quer seja o sénior, quer sejam as crianças".

"Queremos investir muito no desporto para todos, na inclusividade do desporto, na participação de todas as pessoas no âmbito do desporto", continuou Carlos Palheira, a propósito de Leiria ter recebido no sábado o título de Cidade Europeia do Desporto.

Questionado sobre se no âmbito da atividade desportiva para pessoas com necessidades especiais está prevista alguma ação, o autarca garantiu que "esta é uma das principais prioridades da candidatura e será alvo de uma atenção especial", assegurando que o município irá "desenvolver iniciativas que tenham como objetivo a inclusão de todos os cidadãos da cidade, independentemente da sua condição".

Carlos Palheira acrescentou que vão ser lançados "concursos para ideias, programas e projetos inovadores na área do desporto no valor de centenas de milhares de euros".

Um dos programas passa por possibilitar aos cidadãos a apresentação de propostas para o desenvolvimento de projetos em várias áreas, como o desporto em idade escolar, de competição ou na vertente desporto para todos.

Neste caso, está prevista uma verba de 100 mil euros, a distribuir por quatro ou cinco projetos, para colocar em prática durante o ano de 2022, explicou Carlos Palheira.

O autarca adiantou que haverá um outro programa semelhante, também com um valor global de 100 mil euros, através do qual serão apoiados 20 projetos, com uma verba de cinco mil euros cada, para ações pontuais.

As propostas apresentadas serão avaliadas posteriormente por uma comissão.

Sem poder quantificar, nesta data, o investimento que a Cidade Europeia do Desporto representará para o município, Carlos Palheira destacou os apoios dados no âmbito do PRO Leiria, regulamento de apoio ao associativismo.

"A Câmara Municipal investe, entre a parte das infraestruturas e a parte das atividades, muito perto de dois milhões de euros" anuais, adiantou, destacando o trabalho em curso no âmbito da melhoria das infraestruturas, com quatro pavilhões em construção, o que "não é muito vulgar" entre os municípios.

Nas Cortes, o pavilhão desportivo inclusivo, que segue recomendações do Comité Paralímpico Português, deverá estar pronto até julho, enquanto o do Clube Atlético de Regueira de Pontes, numa parceria entre câmara e associação, deverá ser inaugurado este mês.

Em Santa Catarina da Serra, o pavilhão, com prazo de execução de cerca de oito meses, também numa parceria que envolve a câmara e o clube local, a União Desportiva da Serra, servirá, além deste, a comunidade escolar e a população.

Acresce o pavilhão do centro escolar dos Marrazes, que "está para concurso público", explicou o vereador, defendendo a proximidade de instalações às populações, para facilitar e para promover e generalizar a prática da atividade física".