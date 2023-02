Lagisquet: "Já com um pé na final do Championship? Nunca me ouvirão dizer isso"

Declarações após o Portugal-Roménia do Europe Championship 2023 de râguebi, disputado no Estádio do Restelo, em Lisboa, e que terminou com a vitória dos portugueses, por 38-20.

Patrice Lagisquet (selecionador de Portugal): "Mostrámos que somos hoje uma equipa diferente do que a que perdeu os últimos dois jogos com a Roménia. Mostrámos uma força mental que não tivemos nessa altura. E foi interessante a forma como os avançados terminaram o jogo [a marcar um ensaio de "maul" dinâmico]. Mas toda a equipa esteve muito bem, a defesa foi muito boa durante toda a segunda parte e mostrámos muita disciplina. Isso foi a chave do encontro, assim como a forma como defendemos os "mauls".

Nunca me ouvirão dizer isso [que estamos com um pé na final]. Temos sempre de respeitar ao máximo o nosso adversário [a Espanha]. É preciso lembrar que há apenas um ano eles foram melhores do que nós, mereceram a vitória e a qualificação para o Mundial. Nunca devemos esquecer-nos disso."

José Lima (capitão de Portugal): "Há dois anos que andávamos a lutar com as equipas do nosso nível e saíamos derrotados ou empatávamos, mas hoje conseguimos a vitória que procurávamos há algum tempo. As últimas derrotas com a Roménia tiveram um sabor amargo, quase nos custaram a ida ao Mundial, e, por isso, hoje tínhamos mesmo de ganhar, estávamos mesmo com muita vontade. A chave do encontro, contra equipas fortes como a Roménia, é sempre nos contactos, sermos superiores no "break down" e na defesa, seja no jogo de avançados ou na linha de três quartos. Hoje, levámos a melhor nesses momentos e isso fez a diferença.

Temos de respeitar muito a Espanha. É uma equipa do nosso nível e vai ser um jogo tão difícil ou até mais complicado do que a Roménia. Mas vamos olhando em frente, para o nosso caminho, e sempre a dar o máximo para alcançarmos a final."