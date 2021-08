Khabib Nurmagomedov: do octógono para uma equipa de futebol na Rússia

Se este é o ponto final na carreira de Khabid no UFC, só o campeão poderá confirmar.

Khabib Nurmagomedov, que anunciou a retirada do UFC no final 2020, tomou agora a decisão de ser jogador de futebol. A troca do octógono pelo campo de futebol será concretizada com a camisola do FC Legion Dynamo, uma equipa da terceira divisão da Rússia. O anúncio foi feito pelo clube.

Certo, para já, é que treinou com a equipa e esteve na apresentação oficial do plantel do FC Legion.