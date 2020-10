Khabib despediu-se do MMA com fratura no pé: veja as imagens

No sábado, Khabib Nurmagomedov despediu-se do MMA com uma vitória frente a Justin Gaethje. Agora, confirmou nas redes sociais que lutou com uma fratura no pé.

Khabib Nurmagomedov fez o último combate no MMA no sábado, quando venceu o norte-americano Justin Gaethje. Nesse dia já circulava o rumor deque o russo estaria a lutar com uma fratura no pé e nesta terça-feira chegou a confirmação.

O lutador de 32 anos publicou nas redes sociais uma imagem de um raio-x que mostra a fratura num dos dedos do pé esquerdo. A imagem data de 7 de outubro.

Já depois do combate, o presidente do UFC, Dana White, referiu que Khabib tinha lutado com dificuldades. "Tivemos a sorte de o ver lutar esta noite. O Khabib está no hospital, pois partiu o pé há três semanas. Partiu dois dedos e um osso do pé, mas não disse a ninguém. É uma das pessoas mais duras do planeta e o melhor lutador do mundo", disse.