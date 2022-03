Kelly Slater quer voltar a ser feliz em Peniche doze anos depois

Redação com Lusa

O atleta, de 50 anos, e que é considerado o melhor surfista de sempre, sagrou-se campeão mundial em 2010 e também em 2011, ano em que perdeu a final na Praia de Supertubos para o brasileiro Adriano de Souza e, há onze anos, que persegue o seu 12.º título

O norte-americano Kelly Slater, 11 vezes campeão mundial de surf, mostrou-se esta quarta-feira confiante num bom desempenho na etapa portuguesa do circuito principal da Liga Mundial de Surf (WSL), em Peniche, desejando repetir a vitória alcançada em 2010.

"Ganhei este evento há 12 anos, disputei a final contra o Jordy Smith [África do Sul] e estávamos ambos na corrida ao título, por isso, ganhar em Peniche foi decisivo para mim", afirmou Kelly Slater na conferência de imprensa de lançamento do Meo Pro Portugal realizada em Peniche.

"Acho que todos tentamos ganhar o título mundial, senão não devíamos estar aqui. Mas temos de pensar evento a evento e tentar fazer as coisas bem. Cada semana, e cada evento e cada heat [bateria] são decisivos", realçou, depois de viver um arranque de sonho nesta nova época, com uma vitória em Pipeline, no Havai, na primeira etapa.

Depois, a segunda etapa, disputada em Sunset, também no Havai, não lhe correu de feição, ficando-se pelo 17.º posto, ocupando agora, antes do começo da prova de Peniche, o quinto lugar do ranking.

"Foi um início de ano especial para mim. Eu não ganhava um evento desde a minha lesão em Jeffreys Bay [África do Sul] há cinco anos. Cheguei a pensar que não ia voltar a acontecer, mas venci, e logo em Pipeline. Em Sunset foi quase o oposto, acho que tive a abordagem mental errada", referiu Slater, mostrando-se esperançado no seu desempenho na prova portuguesa.

"Definitivamente tenho alguma experiência e boas memórias aqui em Peniche", vincou.

Questionado sobre a mudança de calendário da prova de Peniche, que costumava decorrer em outubro e passou para março, o "King" Kelly mostrou-se favorável: "Mudar para esta altura do ano foi uma boa decisão".

O período de espera do MEO Pro Portugal Presented by Rip Curl dura entre os dias 3 e 13 de março, na Praia de Supertubos, em Peniche.