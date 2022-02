Kelly Slater: "Estou a pensar se paro agora ou se embarco num ano aborrecido"

Surf: o 11 vezes campeão mundial vai fazer 50 anos e pode retirar-se já, mesmo tendo conquistado o Billabong Pro Pipeline

Depois de espantar o mundo com a vitória no Billabong Pro Pipeline, a primeira etapa do circuito mundial, e quase a fazer 50 anos (sexta-feira), Kelly Slater está a equacionar se coloca já um ponto final na carreira de mais de três décadas. "Estou a pensar se paro agora ou se embarco num ano completo aborrecido - assim seria realmente para os fãs, a meu ver -, só para dizer adeus a todos os que me apoiaram sempre", disse o "Rei", ainda antes do triunfo em Pipe, o 56.º da sua carreira e o primeiro desde o Billabong Pro Tahiti de 2016.

Atual formato do circuito e a hipótese de ser barrado ao entrar na Austrália, palco da quarta e quinta etapas - tal como Djokovic não se vacina - podem pesar na decisão, que nem World Surf League conhece.

Com 10 mil pontos somados, Slater poderia lutar por aquele que seria o seu 12.º título mundial, mas a conquista no Havai dá-lhe outra possibilidade: sair em grande, algo que atual formato do campeonato o pode impedir de fazer. No fim das cinco primeiras etapas, e após a "perna" australiana, só ficam os 24 melhores, não sendo garantido que Slater possa entrar na Austrália, pois não deverá estar vacinado contra a covid-19. "É triste ver a celebrada divisão pelos virtuosos vacinados. Se alguém se vacinou, porque está tão preocupado com o estatuto dos outros?", escreveu aquando a deportação de Novak Djokovic. Ao que consta, nem a World Surf League sabe qual vai ser a sua decisão, faltando três dias para o período de espera do Hurley Pro Sunset Beach. Mas Slater já tem uma ideia de como passar o tempo: "Quem se retira do surf, só vai surfar mais".



Moana Wong: a wildcard que venceu em Pipe



As surpresas da etapa inaugural do World Tour estenderam-se à prova feminina, pela primeira vez discutida na totalidade em Pipe. A havaiana Moana Wong conquistou o Billabong Pipeline, ao qual acedeu como "wildcard". Na final, a surfista de 22 anos bateu Carissa Moore (14,34 pontos contra 3,73 da pentacampeã mundial), sendo a primeira a vencer como convidada desde 2010, quando Tyler Wright triunfou em Sunset Beach.