Katie Ledecky vence 800 metros livres e soma 22.ª medalha

Katie Ledecky aumentou para 22 o seu recorde de medalhas em Mundiais de natação, depois de vencer a prova dos 800 metros livres em Budapeste, Hungria.

A nadadora norte-americana cumpriu a prova em 8.08,04 minutos, batendo por mais de 10 segundos a australiana Kiah Melverton, segunda, e a italiana Simona Quadarella, terceira.

Esta é a 19.ª medalha de ouro de Ledecky em Mundiais e quarta que consegue esta semana, depois da estafeta dos 4x200 metros livres com a seleção dos Estados Unidos, dos 1.500 metros livres e dos 400 metros livres.

No setor feminino, Ledecky é a nadadora com mais medalhas na história dos Mundiais, sendo apenas batida no lado masculino por Michael Phelps, que soma 33 (26 de ouro), e Ryan Lochte, com 27 (18 de ouro).

O dia de hoje ficou também marcado pelo recorde da Austrália na estafeta mista dos 4x100 metros livres.

A equipa constituída por Jack Cartwright, Kyle Chalmers, Madison Wilson e Mollie O"Callaghan terminou a prova com o tempo de 3.19,38 minutos e superou a marca de 3.19,40 que os Estados Unidos tinham efetuado na Coreia do Sul, em 2019.