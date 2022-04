Karaté: portugueses querem "desfrutar" na Premier League em Matosinhos

Prova decorre entre esta sexta-feira e domingo.

Portugal organiza pelo segundo ano consecutivo a Premier League de karaté, com uma delegação de sete atletas, que vai tentar espreitar os pódios, mas acima de tudo quer "desfrutar o momento".

Em declarações à agência Lusa, três dos sete atletas lusos que competem no tatâmi do Centro de Desporto e Congressos de Matosinhos, entre sexta-feira e domingo, sublinharam a qualidade dos adversários neste evento que traz "a nata do karaté mundial".

"Só os 100 primeiros do ranking podem participar, por isso não espero nada menos que uma prova bastante difícil e competitiva. Gostava de passar o grupo, esse é o primeiro objetivo, e depois a partir daí ver como as coisas se vão desenrolar para ver quais serão os adversários e perceber o que conseguimos ou não fazer", começou por explicar Tiago Almeida.

O carateca de 22 anos é o atual campeão nacional da disciplina de "kumite" na categoria -75kg, tendo conquistado a medalha de ouro no campeonato continental de juniores em 2020, na Hungria, e espera que "apoio no pavilhão dê essa força extra" aos atletas portugueses para conquistaram medalhas.

Por seu lado, Tiago Duarte, de 19 anos, compete na mesma categoria que o compatriota e, embora só se possam enfrentar na final, descreveu essa possibilidade como um "sonho" e um "orgulho", mas o principal objetivo é mostrar do que é capaz e "desfrutar do momento" de competir em "casa".

"Já tinha competido em Lisboa, em 2021, e é um orgulho imenso poder ver os atletas a nível mundial a competir no nosso país e desfrutar de uma prova tão importante. É um sentimento de orgulho. Há muitos atletas que sigo desde pequeno, um em particular na minha categoria, o [ucraniano Stanislav] Horuna que vai fazer um enorme esforço para participar. Seria um orgulho lutar com ele", admitiu.

Já Patrícia Esparteiro, a carateca portuguesa mais medalhada, 15 vezes campeã nacional e 32.ª classificada no ranking mundial de '"ata", vai colocar um ponto final na carreira nesta Premier League e quer "aproveitar" e divertir-se nesta fase, numa "prova mais difícil que o campeonato do mundo".

"No ano passado, a jogar em casa, em termos psicológicos não me correu bem. Na altura estava no processo olímpico, a sonhar bem alto, não tem a ver com as expectativas e o objetivo que tenho agora. Sinto-me tranquila. Na altura como era a única em "kata" parecia que tinha o peso do mundo e agora estou livre dessa pressão, quero divertir-me e às vezes as coisas até correm bem assim", disse a atleta de 27 anos.

A Karate 1 - Premier League decorre em Matosinhos, no Centro de Desportos e Congressos, reunindo os principais karatecas nacionais e mundiais, numa organização da FNKP. Na prova participam perto de 380 atletas de 63 países, representando os quatro continentes.

A competição apresenta um novo modelo competitivo, o "round robin", em que os atletas estão distribuídos por grupos de quatro ou três elementos que combatem entre si e em que o primeiro classificado passa para os quartos-de-final.

Na sexta-feira, Patrícia Esparteiro, a única no "kata" individual feminino, vai disputar a passagem com a espanhola Lídia Rodriguez e a japonesa Kiyou Shimizu, número seis do ranking, enquanto no "kumite" feminino -50kg, Sara Leal defronta a polaca Maria Depta, a eslovaca Lucia Kovacikova e a italiana Erminia Perfetto, e Constaça Matos vai encontrar a número um do "ranking" Serap Ozcelik, da Turquia, e a eslovena Ursa Haberl.

À tarde, no "kumite" masculino -75kg, Tiago Duarte vai combater com o argelino Youcef Boukhecheba, o finlandês Tuomas Inkeroinen e o jordano Hasan Masarweh, e, na mesma categoria, Tiago Almeida vai defrontar o austríaco Stefan Pokorny e o italiano Daniele de Vivo.

No sábado, é a vez de Flávia Ribeiro na categoria -68kg enfrentar a alemã Charlotte Grim, a grega Vasiliki Panetsidou e a italiana Silvia Semeraro, número dois do mundo, enquanto Rita Oliveira, em +68kg, disputa a passagem com a croata Lucija Lesjak e a número um do mundo Sofya Berultseva, do Cazaquistão.