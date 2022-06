Karaté: João Vieira é campeão europeu de kata tendo apenas 15 anos

Jovem do Goju-Ryu do Porto triunfou a nível absoluto e ambiciona chegar a número um mundial ainda este ano, embora a aposta custe muito dinheiro... à família.

Aos 15 anos, João Vieira foi medalhado de ouro, em kata, no Campeonato da Europa de Karaté, na República Checa, sendo o primeiro português a alcançar um título europeu na modalidade. A equipa nacional, com 27 atletas, conquistou ainda três pratas e um bronze.

Numa competição que contou com a participação de 1065 atletas, de 48 países, o jovem do Centro de Karaté Goju-Ryu do Porto (CKGP) bateu-se com os 27 melhores europeus e o triunfo valeu-lhe a subida ao terceiro lugar no ranking mundial.

"Este título representa muito trabalho, esforço e dedicação, mas acima de tudo a responsabilidade de manter a consistência de representar mais e melhor o meu país a nível europeu e mundial. É no momento em que o hino toca que ficamos arrepiados, o coração acelera e se sente o orgulho em ser português", disse.

O aluno do Colégio Júlio Dinis, no Porto, é também campeão nacional e na próxima semana vai disputar, na Croácia, a Liga Mundial. Se passar a primeira eliminatória, independentemente do resultado final, sobe a segundo do ranking mundial. A sua meta é ser número um ainda este ano e, para isso, ambiciona ser campeão mundial do estilo em setembro e de interestilos em outubro.

Para atingir os objetivos, o portuense, que tem como mestre o atual selecionador nacional, sensei José Carvalho, treina duas vezes por dia e, graças aos excelentes resultados, tem competido quase todos os fins de semana. Contudo, isso acarreta um encargo financeiro para a família do karateca. "O clube ajuda no que pode, mas o dinheiro é essencialmente da família. A época desportiva internacional fica à volta de sete mil euros e a nível nacional são cerca cinco mil, o que provoca um esforço financeiro para nós", referiu o irmão mais velho de João, André Vieira, também atleta de karaté e medalhado internacional.