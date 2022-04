Karaté: "Grande expectativa" para a Premier League em Matosinhos

Redação com Lusa

Prova decorre de sexta-feira a domingo, no Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos.

O presidente da Federação Nacional de Karaté - Portugal (FNKP) admitiu que a "expectativa é grande" para a K1 Premier League que decorre de sexta-feira a domingo, no Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos.

"A nível desportivo, a nossa expectativa é um excelente espetáculo de karaté. Vamos ter aqui os melhores dos melhores a nível mundial. A nível organizacional, é proporcionar uma boa estadia em Portugal. São 63 países, 380 atletas - o número pode subir no final do registo das credenciais -, cerca de 90 árbitros e 56 dirigentes, por isso a nossa expectativa é boa", afirmou Carlos Silva, em declarações à agência Lusa.

Nos últimos meses, houve uma mudança nas regras da competição, que agora reúne os 100 melhores atletas no "ranking" de cada categoria - sete dos quais são portugueses -, mas que na edição do ano passado, realizada em Lisboa, contou com a presença de quase 800 atletas numa altura de preparação para os Jogos Olímpicos Tóquio'2020 e de retoma após a paragem forçada pela pandemia de covid-19.

Segundo explicou Carlos Silva, neste momento "não interessa muito" acolher eventos como a Premier League em Portugal, por causa do baixo número de atletas portugueses que podem competir - nesta edição são sete -, mas sim criar bases para receber outros campeonatos, como a Youth League, competição juvenil e mundial, com 800 participantes portugueses e 3.600 internacionais.

"A Federação Mundial de Karaté (WKF, na sigla em inglês) sabe que este país pequenino faz tudo para que seja grande em termos de visibilidade no karaté mundial. Queremos receber toda a gente com dignidade, estes são os melhores atletas do mundo, queremos proporcionar uma boa estadia para que voltem a Portugal", indicou.

Para este fim de semana, o prognóstico do responsável máximo pelo karaté em Portugal é "conquistar lugares de pódio". "Os atletas estão todos a trabalhar para isso e os objetivos são mesmo esses. Agora, requer também um bom trabalho, um bom sorteio, mas penso que estamos num bom caminho para conseguir lugares de pódio. Estou convencido", perspetivou.

A saída do karaté do programa olímpico "não desencorajou", mas "entristeceu" os atletas, até porque, apesar de todos começarem a modalidade como um "hobby" e quem o pratica fá-lo "por gosto", era um "objetivo" de atletas, clubes e dirigentes. No entanto, não é por isso que os responsáveis "vão desistir".

Ainda questionado sobre o que é necessário fazer para que, numa próxima oportunidade, os caratecas portugueses possam cumprir esse sonho olímpico, Carlos Silva apontou à falta de cultura desportiva e financiamento, sobretudo para proteger o futuro dos atletas.

"O que falta é acreditar um pouco mais na modalidade, porque sempre houve parcos recursos e financiamento por parte do Estado, inclusive do Comité Olímpico, que deu uma ajuda, mas era necessário um pouco mais. Falta uma cultura desportiva no país, porque os Jogos Olímpicos são de idade sénior e, muitas vezes, tivemos dois ou três atletas que tiveram que deixar de ir a certos sítios em prol do seu trabalho para o seu futuro estar sustentado", revelou.

A Karate 1 - Premier League, cujo sorteio se realiza hoje, decorre em Matosinhos, no Centro de Desportos e Congressos, reunindo os principais caratecas nacionais e mundiais, numa organização da FNKP. Na prova participam perto de 380 atletas de 63 países, representando os quatro continentes.

A competição apresenta um novo modelo competitivo, o "round robin", em que os atletas estão distribuídos por grupos de quatro elementos que combatem entre si e em que o primeiro classificado passa para os quartos de final.

Portugal vai estar representado por Patrícia Esparteiro, naquela que será a sua despedida do tatami e a única na disciplina de kata, enquanto Tiago Duarte e Tiago Almeida competem no kumite masculino -75kg, Sara Leal e Constança Matos no kumite feminino -50kg, tal como Flávia Ribeiro na categoria -68kg e Rita Oliveira na de +68kg.