Golfe: Justin Rose continua a liderar isolado o Masters de Augusta

Golfista inglês terminou a segunda volta com 137 pancadas.

O inglês Justin Rose continua a liderar isolado o Masters de Augusta em golfe, ao terminar a segunda volta com 137 pancadas (sete abaixo do par do campo), num dia marcado pela eliminação de Dustin Johnson.

Rose, de 40 anos, começou mal o dia e fez quatro bogies (uma acima do par), mas conseguiu recuperar e acabou a segunda volta com 72 pancadas (par do campo), entregando um cartão de 137 pancadas, depois de ter efetuado na quinta-feira com 65 pancadas (sete abaixo do par).

No segundo lugar estão os norte-americanos Will Zalatoris e Brian Harman, ambos com um total de 138 pancadas nas duas voltas.

O vencedor da última edição do torneio, o norte-americano Dustin Johnson, acabou o dia com 149 pancadas (cinco acima do par) e falhou o cut, estando fora da prova.