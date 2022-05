Júlio Ferreira e Renato Pereira eliminados no Europeu de taekwondo

Fotografia: Site oficial do Braga

Redação com Lusa

Os portugueses Júlio Ferreira (-80 kg) e Renato Pereira (-68 kg) foram, este sábado, eliminados ao primeiro combate nas respetivas categorias de peso do campeonato da Europa de taekwondo, a decorrer até domingo em Manchester, Inglaterra.

Júlio Ferreira, oitavo pré-selecionado no seu peso, perdeu com o nono, o polaco Szymon Piatkowski, por 14-9, e foi também um polaco, Mateusz Szczesnowski, que venceu Renato Pereira, por 20-17.

No domingo, Joana Cunha (-57 kg) e ​​​​​​​Lucian Procopciuc (-74 kg) encerram a participação portuguesa nos Europeus, já depois da eliminação do campeão europeu de 2014 e 2016 Rui Bragança, no primeiro dia, à primeira ronda.