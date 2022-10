Redação com Lusa

João Fernando, que participou no seu segundo Mundial, depois de ter competido e também ter sido derrotado em Budapeste, em 2021, até teve uma discussão equilibrada diante do japonês Sotaro Fujiwara, mas na parte final fraquejou.

João Fernando considerou este domingo não ter conseguido aplicar a estratégia pensada para o primeiro combate nos Mundiais de judo de Tashkent, onde encontrou um rival japonês, habituais mestres no controlo dos combates.

"Tinha uma tática, ainda não consegui ver o combate, mas acho que comecei a falhar naquilo que devia ter feito e depois ele foi subindo. Ele estava confortável, esteve por cima, e, portanto, embora tenha sido até ao fim não estou satisfeito com a luta", começou por dizer o judoca que competiu em -81 kg.

"A luta foi equilibrada, mas senti que a partir de certa altura não fiz aquilo que devia estar a fazer, acho que fisicamente fui-me um bocado abaixo, embora estivesse bem e a preparação foi boa, senti-me bem no início", explicou, em alusão às pegas ao rival.

O judoca, de 22 anos, o mais novo entre os oito portugueses em Tashkent, aguentou o combate até ao "golden score", após os quatro minutos iniciais, mas a partir daí cedeu e foi já aos cinco minutos totais, um de prolongamento, que sofreu um "waza-ari".

Um movimento que deixou o português em dificuldade física, depois de sentir uma dor na perna esquerda.

"Foi a técnica que ele fez, fiz um esticão na perna e senti o músculo a esticar um bocado mais do que devia, em princípio não há de ser nada, a dor está aqui mas há de passar", acrescentou o atleta de Coimbra.

Depois dos Mundiais e com a esperança de não ter uma lesão séria, apesar das dores que disse sentir, o judoca espera poder completar o ano com a participação no Grand Slam de Baku, e, talvez, em Abu Dhabi.

"Se isto não for nada, pelo menos em Baku acho que vou participar, daqui a um mês. Ainda não tenho a certeza se vou participar em Abu Dhabi, mas é possível, espero que isto esteja bem e é aproveitar esta preparação para as provas que se seguem", disse.

Portugal compete nos Mundiais de judo com oito atletas, numa competição que Catarina Costa (-48 kg), Rodrigo Lopes (-60 kg), Joana Diogo (-52 kg), com vitória num combate, e João Fernando (-81 kg) foram eliminados.