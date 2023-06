Joana Crisóstomo e João Fernando em nono no Grand Slam de Ulan Bator

Redação com Lusa

O Grand Slam de Ulan Bator é a primeira prova que conta a 100 por cento no apuramento para os Jogos Olímpico Paris'2024

Os judocas Joana Crisóstomo (-70 kg) e João Fernando (-81 kg) terminaram este sábado no nono lugar do Grand Slam de Ulan Bator, na Mongólia, com Anri Egutidze (-81 kg) eliminado no primeiro combate.

Joana Crisóstomo somou uma vitória na primeira ronda, eliminando a mongol Lkhagvadulam Sarantsetseg, por "ippon", mas na segunda eliminatória, contra a alemã Miriam Butkereit, n.º 10 do ranking mundial, a lusa não conseguiu impedir a imobilização e perdeu por ippon, terminando no nono lugar.

Já João Fernando (-81 kg) tinha encontro marcado na primeira eliminatória com o nº 6 do mundo, o austríaco Shamil Borchashvili, mas este não compareceu, com o atleta luso a seguir em frente.

Na ronda seguinte, o judoca enfrentou o mongol Bolor-Ochir Gereltuya, num combate decidido no "ponto de ouro", depois de cada atleta ter pontuado com um wazari. Na fase decisiva, João Fernando errou e somou o terceiro shido (castigo), acabando no nono posto.

Na mesma categoria, Anri Egutidze (-81 kg) não conseguiu ultrapassar o nº 8 do mundo, François Gauthier Drapeau, do Canadá, cedendo por acumulação de shidos na primeira ronda.

Na sexta-feira, Catarina Costa (-48kg) conquistou a medalha de bronze do Grand Slam, com Telma Monteiro (-57kg) a terminar em quinto após perder o combate para o terceiro lugar.

No domingo, último dia do evento, vão entrar em ação Patrícia Sampaio (-78 kg), Rochele Nunes (+78 kg) e Jorge Fonseca (-100 kg).

O Grand Slam de Ulan Bator é a primeira prova que conta a 100 por cento no apuramento para os Jogos Olímpico Paris'2024 (26 de julho a 11 de agosto), quando falta praticamente um ano. As provas do ano anterior contam a 50 por cento.