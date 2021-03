Judoca Rochele Nunes feliz com prata em Tbilissi, mas já pensa nos Europeus em Lisboa

A judoca Rochele Nunes frisou este domingo estar "muito contente" com mais uma subida ao pódio no circuito internacional, novamente com uma medalha de prata, conquistada no "Grand Slam" de Tbilissi.

"Vim aqui agradecer pela torcida de todos, que vibraram e acompanharam o meu dia, consegui mais uma medalha, mais uma "prata", fico muito contente de ter subido uma vez mais ao pódio, e agora o foco total é no Europeu", referiu a judoca, em declarações à Federação Portuguesa de Judo.

A judoca do Benfica conquistou hoje na capital da Geórgia a medalha de prata na categoria de +78 kg, ao vencer três de quatro combates, com uma derrota no último, diante da chinesa Shiyan Xu, por "ippon".

A medalha de hoje é a segunda em pouco mais de um mês, depois de Rochele ter conquistado também a medalha de prata no "Grand Slam" de Telavive, em fevereiro.

Com o resultado de hoje, Rochele Nunes deverá subir uma posição na qualificação olímpica - entrando no oitavo lugar direto.

Em zona de apuramento estão também Joana Ramos (-52 kg), Telma Monteiro (-57 kg), Bárbara Timo (-70 kg), Patrícia Sampaio (-78 kg), Anri Egutidze (-81 kg) e Jorge Fonseca (-100 kg), bem como Catarina Costa, mais bem classificada nos -48 kg e por isso sem 'permitir' a entrada de Maria Siderot.

Os Europeus de Lisboa decorrem entre 16 e 18 de abril, já depois do "Grand Slam" de Antália (01 a 03 de abril), onde Portugal não deverá marcar presença, enquanto em maio decorrerá o "Grand Slam" de Kazan (05 a 07) e em junho os Mundiais de Budapeste (06 a 13).