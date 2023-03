Judo: portugueses afastados nas primeiras rondas do Grand Slam de Tbilisi

Redação com Lusa

No torneio de -63 kg, Bárbara Timo (-63 kg) começou a sua prestação na segunda ronda contra Gabriella Morais, conseguindo superiorizar-se no período de "ponto de ouro", no qual a brasileira somou o terceiro "shido"

Os portugueses Bárbara Timo (-63 kg) e Anri Egutidze (-81 kg) foram este sábado afastados nas rondas iniciais do Grand Slam de judo de Tbilisi, competição na qual participam 419 atletas, de 61 países.

Na ronda seguinte, Timo foi derrotada pela jovem italiana Flavia Favorini, perdendo por acumulação de "shidos" depois de quatro minutos de combate equilibrados e três minutos e 31 segundos de "ponto de ouro".

Na categoria -81 kg, Anri Egutidze foi derrotado no seu combate inaugural pelo azeri Eljan Hajiyev, atual campeão Europeu de juniores e medalha de prata no Grand Slam de Portugal, em 2023.

No domingo, último dia de competição do quarto "slam" do Circuito Mundial 2023, Rochele Nunes, na categoria +78 kg, é a única representante portuguesa em competição.

Rodrigo Lopes, o primeiro português a entrar em competição, perdeu na sexta-feira com o cazaque Magzhan Shamshadin no combate de repescagem para a medalha de bronze, terminando no sétimo lugar na categoria de -60 kg.