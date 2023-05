Judo: Maria Siderot conquista medalha de bronze na Áustria

A judoca portuguesa destacou-se pela positiva entre os cinco portugueses que competiram na Tips Arena, em Linz

Maria Siderot conquistou esta quinta-feira a medalha de bronze no Grande Prémio Upper Áustria, ao vencer no seu quarto combate da categoria de -52 kg a alemã Annika Wurfel, por ippon.

A judoca portuguesa destacou-se pela positiva entre os cinco portugueses que competiram na Tips Arena, em Linz, com a judoca do Sporting a vencer três combates, cedendo apenas nas meias-finais, o que a relegou para a luta pelo bronze.

A judoca (33.ª do ranking de -52 kg) ficou isenta na primeira ronda e depois venceu a cabo-verdiana Djamila Silva (57.º), a brasileira Yasmin Lima (52.ª) e, na luta pela medalha, a alemã Annika Wurfel (38.ª).

No combate final, Siderot teve um desempenho implacável, ao pontuar para waza-ari nos primeiros segundos, numa ação concluída com uma imobilização, ainda dentro do primeiro minuto.

Nas meias-finais, perdeu diante da japonesa Kisumi Omori (104.ª), que, apesar da posição distante na classificação da categoria, foi medalha de bronze no Grand Slam de Tóquio, em dezembro do último ano.

Em femininos, também Raquel Brito (50.ª) fez mais do que um combate, com a judoca do Algés e Dafundo a vencer a israelita Tamar Malca (27.ª), cedendo no combate seguinte, nos oitavos de final, frente à eslovena Marusa Stangar.

Ana Agulhas (179.ª em -57 kg), Rodrigo Lopes (32.º em -60 kg), judoca em zona de apuramento olímpico, e Francisco Mendes (99.º em -60 kg) perderam nos combates de estreia na competição austríaca.

A seleção portuguesa volta a ter judocas em ação na sexta-feira, dia em que competem Joana Crisóstomo (-70 kg), João Crisóstomo (-73 kg), Thelmo Gomes (-73 kg), João Fernando (-81 kg), Anri Egutidze (-81 kg).