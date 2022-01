Judo: Jorge Fonseca de ouro no GP de Portugal

Atleta do Sporting conquistou o ouro em Almada com um ippon espetacular aos 43 segundos da final.

Jorge Fonseca venceu a categoria -100 kg do Grande Prémio de Portugal, realizado em Almada, superando na final o suíço Daniel Eich. O combate do título foi curto e extraordinário, com o atleta do Sporting a conseguir a projeção decisiva logo aos 43 segundos.

O bicampeão mundial e medalha de bronze nos Jogos Olímpicos Tóquio2020 foi o único a conseguir chegar à discussão das medalhas, entre os oito portugueses que entraram no último dia do torneio da Federação Internacional de Judo (IJF), após vencer todos três combates, dois na poule A e um nas meias-finais.

Fonseca entrou derrotando o mongol Khangal Odbaatar, por ippon, em 1.19 minutos, apurando-se para os quartos de final, onde bateu o georgiano Giorgi Beriashvili, por duplo waza-ari.

Nas meias-finais, o judoca do Sporting só precisou de 13 segundos para derrotar o norte-americano L.A. Smith III, por ippon, e atingir a final.

Na final, Fonseca entrou ao ataque e fez sucessivas tentativas de projeção de Eich, até que aos 43 segundos o suíço não resistiu, tombando com aparato e ao som dos gritos de um pavilhão cheio e em euforia.

O ​​​​​​​GP Portugal da IJF decorreu em Almada e, no primeiro dia do torneio, o de maior categoria realizado no nosso país, a seleção portuguesa conquistou uma medalha de ouro, por Carolina Costa (-48 kg) e duas de bronze, por Joana Diogo (-52 kg) e Telma Monteiro (-57 kg).