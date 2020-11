Judo: Jorge Fonseca comenta medalha e deixa mensagem aos portugueses

Redação com Lusa

Judoca português conquistou o bronze nos Europeus.

O judoca português Jorge Fonseca assinalou que o bronze alcançado este sábado é a primeira medalha que consegue em Europeus de judo, uma conquista que o deixou "muito feliz".

"Estou muito feliz, conquistei a minha primeira medalha em Campeonatos da Europa", assinalou o judoca, poucas horas depois de subir ao pódio nos -100 kg nos Europeus de Praga, que terminaram com a discussão nas categorias mais pesadas.

Jorge Fonseca, que no último ano se tornou em Tóquio o primeiro português a conquistar um título mundial no judo, ao vencer a final dos -100 kg, disputou hoje nos Europeus cinco combates, com vitórias em quatro.

Na repescagem e já na discussão pela medalha de bronze, o judoca do Sporting venceu o georgiano Varlam Liparteliani, um adversário muito conceituado no circuito mundial: medalha de prata nos Jogos do Rio2016, três vezes campeão europeu e três vice-campeão mundial.

Jorge Fonseca conseguiu vencer já no prolongamento ("golden score"), período em que Liparteliani recebeu um terceiro 'shido' (06.26 minutos), num momento em que a decisão podia pender para qualquer lado, com o português a ter também dois castigos.

O judoca aproveitou também, através das suas redes sociais, para "partilhar" a medalha com todos os portugueses, num "momento tão complicado", em alusão à pandemia da covid-19, que tem afetado a vida de muitos.

Os Europeus de Praga terminaram com a medalha de bronze de Jorge Fonseca, mas também o bronze hoje de Rochele Nunes (+78 kg) e a prata na quinta-feira de Telma Monteiro (-57 kg), a 14.ª medalha consecutiva da judoca na prova continental.