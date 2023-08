Judo: João Fernando termina Grande Prémio de Zagreb na sétima posição

João Fernando, a competir em -81 kg e à procura de pontos que lhe permitam chegar à zona de apuramento olímpico, voltou a demonstrar estar em crescendo, numa categoria em que tem superado a concorrência do também português Anri Egutidze

O judoca português João Fernando foi este sábado sétimo classificado no Grande Prémio de Zagreb, numa competição em que fez cinco combates e chegou à repescagem, fase em que perdeu com o brasileiro Guilherme Schimidt, quarto do mundo.

João Fernando, a competir em -81 kg e à procura de pontos que lhe permitam chegar à zona de apuramento olímpico, voltou a demonstrar estar em crescendo, numa categoria em que tem superado a concorrência do também português Anri Egutidze.

Os dois estão fora da zona de apuramento, mas o judoca do Sporting, 39.º do mundo, voltou este sábado a ter um bom desempenho, com três vitórias e duas derrotas, a última, por acumulação de castigos diante de Schimidt, primeiro cabeça de série.

Já Anri Egutidze (57.º) saiu de Zagreb com uma derrota logo no combate de estreia, frente ao francês Daniyl Zoubko, enquanto Thelmo Gomes (em -73 kg) realizou dois combates, com uma vitória e uma derrota.

Em competição esteve ainda Joana Crisóstomo (-70 kg), com a judoca da Universidade Lusófona a perder diante da dinamarquesa Emilie Sook.

A participação portuguesa no Grande Prémio de Zagreb fecha no domingo, com a entrada no tatami de Jorge Fonseca, bicampeão mundial de -100 kg em 2019 e 2021, após um ano que tem sido muito difícil para o judoca.

Jorge Fonseca falhou ainda em dezembro o Masters em Israel, devido a lesão, mas, em fevereiro, uma microrrotura muscular "tirou-o" de cena durante alguns meses e o regresso, já em junho, também com lesão em Ulan Bator, não tem sido fácil.

É preciso recuar mais de um ano, ao Grand Slam da Mongólia, para assinalar a última medalha internacional do judoca do Sporting, que no domingo está isento na primeira ronda em Zagreb e terá, depois, o primeiro combate com o vencedor do duelo entre o norte-americano LA Smith III e o alemão Louis Mai.