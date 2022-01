Judo: Grande Prémio de Portugal é trampolim para Grand Slam a partir de 2025

Redação com Lusa

Federação Portuguesa de Judo encara a nova organização com responsabilidade acrescida.

Portugal prepara-se para estrear em Almada o Grande Prémio de judo, de 28 a 30 de janeiro, com a competição a marcar o arranque do circuito internacional em 2022 e a promessa da subida de nível a médio prazo.

"Quando foi o Mundial de Budapeste [em junho do último ano], falou-se na possibilidade de recebermos um Grande Prémio ou um Grand Slam. Já a seguir ao Mundial de veteranos (em outubro], ficou definido que seria um Grande Prémio, e com a possibilidade de passar a partir de 2025 a Grand Slam", disse à Lusa o presidente da Federação Portuguesa de Judo, Jorge Fernandes.

Depois de sucessivas organizações, ao longo dos últimos anos, de Taças do Mundo, especialmente em Lisboa e depois em Odivelas, a Federação Portuguesa de Judo encara a nova organização com responsabilidade acrescida.

No circuito mundial, a pontuação atribuída por um Grande Prémio equivale a um campeonato continental, com um primeiro lugar a atribuir os mesmos 700 pontos, muito acima dos 100 pontos de um Open, antiga Taça do Mundo.

Na hierarquia, de acordo com a última qualificação olímpica, apenas um Grand Slam (1.000 pontos), o Masters (1.800), o Mundial (2.000) ou os Jogos Olímpicos (2.200) atribuem mais pontos aos judocas.

Jorge Fernandes lembrou à Lusa a importância de um Grande Prémio, e que a competição virá a Portugal até aos Jogos Olímpicos Paris'2024, servindo quase como "trampolim" para a possibilidade de ter a organização de um Grand Slam para o ciclo de Los Angeles'2028.

Este ano o Grande Prémio está entregue ao Complexo Municipal dos Desportos da Cidade de Almada, tendo em conta que as instalações de Odivelas estão destinadas à vacinação contra a covid-19, o que levou a que fosse designada a prova de Portugal e não de um local específico.

"No futuro pode ser em Odivelas, como pode ser em Almada", acrescentou o dirigente.

A nova competição trará a Portugal cerca de 400 judocas, de 46 países dos cinco continentes, alguns dos quais da elite do judo mundial, e a seleção portuguesa terá 35 inscritos, entre os quais os olímpicos Catarina Costa, Telma Monteiro, Patrícia Sampaio, Anri Egutidze e Jorge Fonseca.