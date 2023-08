Judo: Francisco Mendes termina Grande Prémio de Zagreb em sétimo lugar

Redação com Lusa

O judoca Francisco Mendes teve o melhor resultado entre os cinco portugueses que competiram no primeiro dia do Grande Prémio de Zagreb, ao terminar em sétimo lugar na categoria de -60 kg.

O judoca da Académica de Coimbra, que se apresentava na capital croata com o ranking menos favorável entre os judocas lusos em prova na estreia, acabou por efetuar cinco combates, com triunfos nos três primeiros, e derrotas nos quartos de final e repescagem.

Francisco Mendes, 103.º do mundo em -60 kg, que nesta categoria está atrás de Rodrigo Lopes - judoca português que está em zona de apuramento para os Jogos Olímpicos de Paris'2024 -, acabou por ceder diante de adversários também em zona de qualificação.

Nos quartos de final, o judoca de Coimbra perdeu com o ucraniano Dilshot Khalmatov (14.º), num combate em que até teve vantagem de waza-ari, e já na repescagem, perante o israelita Yam Wolczak (27.º), foi muito superior, com vantagens aos 20 segundos e aos 01.12 minutos.

Na mesma categoria de -60 kg, Rodrigo Lopes, isento na ronda inaugural, teve uma vitória e uma derrota, esta ainda nos oitavos de final, frente ao francês Théo Hebrard (132.º), que conseguiu uma imobilização.

Também nas categorias mais leves deste primeiro dia, mas em femininos, Portugal contou com Raquel Brito (-48 kg), e Maria Siderot e Joana Diogo (-52 kg), todas eliminadas no primeiro combate que efetuaram.

No sábado, estarão em prova Joana Crisóstomo (-70 kg), Thelmo Gomes (-73 kg), João Fernando e Anri Egutidze (-81 kg), enquanto no domingo, dia dedicado aos pesos pesados, entrará no tatami Jorge Fonseca, bicampeão mundial de -100 kg em 2019 e 2021.