Judo: Federação Internacional admite erro no título mundial de Teddy Riner

Redação com Lusa

Chegou no sábado ao 11.º título da carreira às custas de um grave erro de arbitragem.

A Federação Internacional de Judo (FIJ) reconheceu e pediu desculpa pelo erro de arbitragem que deu o título mundial de +100 kg ao francês Teddy Riner, num combate em que o oponente terá pontuado para o título.

Riner, de 34 anos e estrela mundial do judo, chegou no sábado ao 11.º título da carreira às custas de um grave erro de arbitragem, depois de o árbitro e o painel não terem atribuído uma vantagem já no "golden score" ao russo Inal Tasoev.

A ação, suficiente para waza-ari, daria o título ao judoca russo, a competir com estatuto neutro, por ter sido alcançada na fase de combate em que o primeiro judoca a marcar uma vantagem é o vencedor.

"Na final de +100 kg, entre Teddy Riner e Inal Tasoev, houve uma ação em que nem o árbitro nem o painel da Federação Internacional (IJF) deram o ponto. O ataque de Teddy Riner foi bloqueado e contra-atacado por Tasoev. A decisão foi a de continuar o combate, sem contabilizar essa ação", refere hoje a FIJ.

Depois deste primeiro esclarecimento, a Federação prosseguiu para explicar que uma análise posterior e a opinião de especialistas levaram o organismo a considerar que deveria ter sido atribuída a pontuação, e consequente vitória, a Tasoev.

"A Comissão de arbitragem da FIJ pede desculpas profundas por esta decisão e informa que este tipo de ação será contabilizado no futuro, tal como determinam as regras em vigor", acrescentou a Federação.

Durante o combate, Tasoev chegou a levantar os braços em sinal de vitória, mas Riner, ainda no tapete, acenou que não, acabando pouco depois por ser ele a pontuar para waza-ari, chegando ao seu 11.º título, o primeiro após seis anos.

Nos Mundiais de Doha, que terminaram no domingo e nos quais Portugal obteve os piores resultados dos últimos 30 anos, sem um único lugar de honra, os judocas russos e bielorrussos voltaram a competir, mas sob estatuto neutro.