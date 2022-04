Judo: Bárbara Timo conquista bronze no Grand Slam de Antália

Redação com Lusa

Venceu a venezuelana Anriquelis Barrios

Bárbara Timo conquistou este sábado a medalha de bronze na categoria de -63 kg do Grand Slam de Antália, na Turquia, ao vencer no combate decisivo a venezuelana Anriquelis Barrios, terceira da hierarquia mundial.

No primeiro combate, Bárbara Timo superou a sul-africana Anastasiya-Alexandra Nenova, por ippon, após cerca de um minuto e meio, e impôs-se no segundo à espanhola Cristina Cabana Pérez, pontuando waza-ari, antes do ippon final, em apenas 25 segundos.

Nos oitavos de final, Timo ultrapassou a romena Florentina Ivanescu, por waza-ari, perdendo depois com a britânica Lucy Renshall, segunda do ranking mundial e vencedora da última edição da prova, e ficando fora das meias-finais,

Na repescagem, Bárbara Timo, que regressou à competição depois de uma cirurgia em janeiro a uma fratura num dedo do pé direito, defrontou a brasileira Ketleyn Quadros, sexta da hierarquia, vencendo por acumulação de shidos.

Na luta pelo bronze, Bárbara Timo começou melhor e chegou à vantagem por waza-ari, mas a um segundo do fim do tempo regulamentar a venezuelana conseguiu igualar o marcador e levar o combate para golden score.

Nessa fase, a portuguesa mostrou-se mais forte e conseguiu pontuar o segundo waza-ari, após um minuto e 42 segundos.

Bárbara Timo, nascida no Brasil e que representou Portugal nos Jogos Olímpicos Tóquio'2020, voltou em outubro do ano passado a competir na categoria -63kg , na qual já tinha estado até aos 21 anos, depois de ter conquistado vários títulos nos -70kg, entre os quais o de vice-campeã mundial e o bronze nos campeonatos europeus.

Em 16 de outubro de 2021, na sua estreia na categoria -63 kg em provas do circuito mundial, Bárbara Timo conquistou a medalha de ouro no Grand Slam de Paris.

Em Antália, na competição masculina, João Fernando terminou em novo lugar na categoria -81 kg, depois de pontuar por waza-ari frente ao mongol Erdenebayar Batzaya, após um minuto e 23 segundos de golden score, de eliminar o inlandês Oskari Makinen, por ippon, e de perder com o turco Vedat Albayrak, terceiro do ranking, nos oitavos de final.