José Rebelo de Andrade sofreu fratura no pé e está em dúvida para o Mundial de râguebi

O segunda linha da seleção portuguesa de râguebi José Rebelo de Andrade sofreu uma fratura de um osso do pé e está em dúvida para o Mundial de França'2023, adiantou este domingo o selecionador nacional à agência Lusa.

O jogador da Agronomia já não participou no encontro de preparação frente aos Estados Unidos, no sábado, que Portugal venceu por 46-20, e Patrice Lagisquet vai esperar "até ao último momento", no final do mês, para decidir se o inclui na convocatória.

"Vamos esperar para ver se consegue recuperar para o início do Mundial ou talvez para o segundo jogo", disse o técnico francês.

O tempo estimado de recuperação para este tipo de lesão é de "mais quatro ou cinco semanas", explicou à Lusa o departamento clínico da Federação Portuguesa de Râguebi (FPR).

Quanto aos dois jogadores que saíram lesionados durante a primeira parte do encontro com os Estados Unidos, Thibault de Freitas e Steevy Cerqueira, vão realizar exames complementares de diagnóstico durante a semana, mas em ambos os casos existe esperança na recuperação ainda antes do início do Mundial ou já no decorrer da competição.

Thibault de Freitas sofreu uma lesão num pé, enquanto Steevy Cerqueira saiu com muitas queixas num ombro e aumentou a preocupação de Patrice Lagisquet com a segunda linha dos lobos.

"Temos tido muitas pequenas lesões nesta posição desde o início da preparação. Estou um pouco preocupado, mas temos sorte porque temos vários jogadores da terceira linha que também podem jogar na segunda", desabafou o selecionador.

A seleção portuguesa vai jogar o Mundial de râguebi pela segunda vez no seu historial, após a histórica presença na competição, em 2007, também em França.

Portugal vai disputar o Grupo C, no qual enfrenta o País de Gales (16 de setembro), a Geórgia (23 de setembro), a Austrália (1 de outubro) e as Ilhas Fiji (8 de outubro).

O Mundial de França2023 decorre entre 8 de setembro e 28 de outubro.