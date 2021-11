José Paulo Lopes e Mariana Cunha terminam com quatro títulos Nacionais de piscina curta

José Paulo Lopes (Sporting de Braga) e Mariana Cunha conquistaram quatro títulos individuais nos Campeonatos Nacionais de piscina curta, que terminaram este domingo em Leiria.

Numa derradeira jornada sem recordes absolutos, José Paulo Lopes terminou os Nacionais com um título nos 1.500 metros, enquanto Mariana Cunha somou novo ouro, desta feita nos 100 estilos.

A última sessão dos Nacionais ficou marcada pela despedida de Diogo Carvalho (Galitos), três vezes olímpico, que foi segundo nos 200 metros mariposa, ganhos por Henrique Gomes (Estamos Juntos).

Gabriel Lopes (Louzan) somou hoje dois títulos, nos 100 metros estilos e nos 100 costas, terminando a prova com três títulos individuais, tal como Diana Durães (Benfica), que venceu os 800 livres, e Ana Rodrigues (Desportiva Viana), que triunfou nos 50 bruços.

Alexis Santos (Sporting), nos 50 metros bruços, Bruno Ramos (Belenenses), nos 200 livres, Camila Rebelo (Louzan), nos 100 costas, Ana Catarina Monteiro (Vilacondense), nos 200 mariposa, e Letícia André (Benfica), nos 200 livres, conquistaram os restantes títulos individuais.

Os Nacionais terminaram com as estafetas dos 4x100 metros livres, ganhas pelo Benfica no setor masculino e do FC Porto no feminino.