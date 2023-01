José Mário Cachada é candidato à presidência da Federação Portuguesa de Judo

Redação com Lusa

José Mário Cachada, antigo praticante de judo, chefe de divisão da educação e cultura na Câmara de Espinho, é candidato à presidência da Federação Portuguesa de Judo, revelou a candidatura esta quarta-feira à agência Lusa.

Na modalidade, o antigo campeão nacional de juvenis (1977 e 1978), apresenta-se como uma alternativa no processo eleitoral marcado para 19 de fevereiro, no seguimento da destituição de Jorge Fernandes, cuja recandidatura se mantém em aberto.

Em nota enviada à agência Lusa, a candidatura de José Mário Cachada, assume-se com o lema de uma "nova alternativa - um novo caminho", num momento que tem sido conturbado no judo português, face à saída do ex-presidente e conflito com associações e alguns judocas.

"O Judo Português tem vindo a crescer em notoriedade, muito em especial devido aos resultados desportivos dos praticantes de Alto Rendimento. É necessário que a Federação Portuguesa de Judo (FPJ) cresça também, em responsabilidade e profissionalismo, de forma a acompanhar as exigências que são todos os dias colocadas à organização de uma modalidade de sucesso", refere a candidatura.

José Mário Cachada, de 59 anos, tem um percurso ligado ao desporto a nível académico, sendo licenciado em Educação Física, com mestrado na área das ciências do Desporto e da Gestão Desportiva, e posterior doutoramento.

O candidato, que foi em 2021 nomeado embaixador no Plano Nacional de Ética no Desporto, uma iniciativa dinamizada pelo Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), é professor de Educação Física, mas atualmente está vinculado à Câmara de Espinho.

A candidatura de José Mário Cachada tem como mandatário nacional Alberto Rocha, professor do Instituto Superior de Ciências Educativas do Douro (ISCE Douro).

"Esta candidatura representa o reconhecimento e a consciência da importância da atividade física e do desporto como fatores determinantes para a construção de uma sociedade mais humanizante, equitativa e inclusiva. Também pode ser entendida como uma candidatura nacional e de afirmação do desporto e da atividade física como fatores relevantes para uma melhor qualidade de vida e sustentabilidade", sublinhou o mandatário.

A candidatura, ainda sem divulgar a equipa que acompanhará José Mário Cachada ou o programa eleitoral, apresenta-se também nas redes sociais com a designação "judo nova alternativa", na página oficial, no Facebook e no Instagram.

As eleições para a Federação estão agendadas para 19 de fevereiro, dois meses depois da destituição de Jorge Fernandes.

O anterior presidente, eleito em 2017 e depois em 2020, foi "forçado" a sair, após inquérito do IPDJ, por incompatibilidades ao abrigo do artigo 51 do regime jurídico das Federações Desportivas, mas tem admitido que poderá voltar a concorrer.