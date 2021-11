José Manuel Constantino sofreu AVC, mas está estável e sem sequelas

Presidente do Comité Olímpico de Portugal sofreu acidente vascular cerebral leve, mas está livre de perigo.

José Manuel Constantino, presidente do Comité Olímpico de Portugal (COP), sofreu um acidente vascular cerebral (AVC), que conduziu ao seu internamento, mas está estável e não sofreu qualquer tipo de sequelas neurológicas.

De acordo com as informações recolhidas por O JOGO, o dirigente estava na sede do COP quando sofreu o AVC, mas não se apercebeu, dada a leveza do mesmo.

"Ele teve um pequeno AVC, não houve sequelas, está bem, está a repousar no hospital para depois ir para casa. Apercebi-me se que estava a sentir mal, não reconhecia algumas cores, nomeadamente do lado direito e, claro, fizemos os procedimentos normais e seguiu para o hospital", começou por explicar João Paulo Almeida, diretor geral do COP, a O JOGO. "Depois é que nos disseram que tinha sido um AVC ligeiro. Mas está tudo bem, não há o menor problema e, felizmente, para a semana já cá estará no COP a cumprir a sua agenda", acrescentou.