José Manuel Constantino distinguido com Prémio Panathlon 2020

O presidente do Comité Olímpico de Portugal (COP), José Manuel Constantino, foi hoje distinguido com o Prémio Panathlon 2020, considerando que a distinção é um "bálsamo" num ano "muito difícil".

"São desafios para os quais, de facto, não estávamos preparados. Temos procurado encontrar as melhores respostas, por um lado, na salvaguarda da segurança das pessoas e, por outro, na sustentabilidade daquilo que é a nossa responsabilidade diretiva. Tem sido uma situação efetivamente muito difícil, a que se juntou um problema pessoal que não ajudou nas forças que são necessárias para enfrentar esta situação", disse José Manuel Constantino.

O presidente do COP referiu que, tendo em conta as circunstâncias, a atribuição do prémio é como um "bálsamo".

"Há momentos em que as nossas vidas precisam de sinais de que o nosso trabalho é reconhecido, é valorizado e é distinguido", afirmou.

O Prémio Panathlon destina-se a galardoar individualidades portuguesas que pelo seu valor, comportamento, "fair-play", carreira dedicada à causa desportiva, ou outros atributos julgados relevantes, tenham contribuído de forma elevada para a dignificação do desporto português.

Na cerimónia de entrega do galardão, na sede do COP, em Lisboa, Mário Almeida, presidente do Panathlon Clube de Lisboa, justificou a escolha do presidente do COP, considerando que a distinção foi "inequívoca e unânime" no Conselho Diretivo do Panathlon Clube de Lisboa.

"Revendo todo o conjunto de personalidades que têm marcado posição em torno dos valores desportivos, foi inequívoco e unânime que este prémio seria atribuído ao Prof. José Manuel Constantino, que tem uma característica de vida singular - já esteve em todos os campos do desporto, deste o lado da tutela, como presidente do Instituto do Desporto, à formação da Fundação do Desporto, à Confederação, enfim toda uma panóplia que lhe confere uma experiência formidável para estar na chefia desta casa que nos recebe, o Comité Olímpico de Portugal. É uma honra grande para nós concedermos-lhe este prémio", afirmou.