José de Sousa foi eliminado nos "quartos" das Championship Finals de dardos

Sousa consentiu duas quebras de serviço logo na primeira série de cinco jogos e não mais conseguiu recuperar nos parciais seguintes

O português José de Sousa foi, este domingo, eliminado nos quartos de final das Players Championship Finals de dardos, após perder com o irlandês Brendon Dolan, por 10-4, no terceiro dia do torneio, em Minehead (Inglaterra).

Primeiro cabeça de série do evento, Sousa consentiu duas quebras de serviço logo na primeira série de cinco jogos e chegou ao primeiro intervalo a perder por 4-1, desvantagem que não mais conseguiu recuperar nos parciais seguintes, que terminaram em 7-3 e 10-4.

Para chegar aos quartos de final, Sousa venceu, nas eliminatórias anteriores, Devon Peterson (6-4), Darius Labanauskas (6-5) e William O"Connor (10-7).

Segundo classificado da Ordem de Mérito do ProTour, que mede as prestações no circuito ao longo dos últimos 12 meses, Sousa chegou às "Finals" como primeiro cabeça de série, após vencer os 14.º e 15.º torneios do Players Championship 2021, em junho, em Milton Keynes.

As Players Championship Finals são o último evento televisionado do ano da Professional Darts Corporation, antes do Campeonato do Mundo que tem início em 15 de dezembro, em Londres.