José de Sousa falha revalidação do Grand Slam de dardos

José de Sousa defendia o título conquistado no ano passado, quando se tornou no primeiro estreante de sempre a vencer um dos maiores torneios anuais do circuito profissional.

José de Sousa foi eliminado nos oitavos de final do Grand Slam de dardos, em Wolverhampton, após perder com o escocês Peter Wright, por 10-9, concluindo assim a defesa do título conquistado em 2020.

No final de um jogo muito equilibrado, e com trocas de liderança constantes no marcador, o jogador ribatejano conseguiu quebrar o serviço de Wright para igualar em 9-9 e ficar com a possibilidade de ganhar o encontro na sua vez de iniciar, mas acabou por consentir, também, mais uma "ultrapassagem" do rival.

Sousa chegou aos oitavos de final do "Grand Slam" ao terminar em segundo lugar o Grupo F, após vitórias sobre o canadiano Matt Campbell (5-1) e o austríaco Mensur Suljovic (5-4) e uma derrota frente ao inglês Luke Humphries (5-3).

O Grand Slam tem um prémio monetário de 550 mil libras (cerca de 650 mil euros), distribuído pelos 32 participantes, sendo que o vencedor arrecada a maior fatia, no valor de 125 mil libras (148 mil euros), e José de Sousa assegurou 10 mil libras (cerca de 12 mil euros) pela presença nos oitavos de final.

O jogador português prepara-se agora para as Players Championship Finals, que decorrem entre 26 e 28 de novembro, último grande torneio do ano antes do Campeonato do Mundo, que tem início marcado para 15 de dezembro, em Londres.