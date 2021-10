José de Sousa eliminado nos quartos de final do Europeu de dardos

José de Sousa é atualmente o oitavo classificado da Ordem de Mérito da PDC, ranking mundial que classifica as prestações dos jogadores nos últimos dois anos.

O português José de Sousa foi eliminado nos quartos de final do Campeonato da Europa de dardos, que se disputa em Salzburgo, na Áustria, após perder com o inglês Rob Cross, por 10-5.

Sousa chegou aos quartos de final após superar Lewis Williams, na quinta-feira, por 6-4, nos 16 avos de final, e derrotar Luke Humphries, sábado, nos oitavos de final, por 10-8, sobrevivendo a cinco jogos fechados pelo inglês com pontuações iguais ou superiores a 100 pontos.

No entanto, ficou hoje pelo caminho frente ao atual 21.º classificado da Ordem de Mérito do Pro Toue, na qual o português ocupa a segunda posição, apenas atrás de Gerwyn Price.

O Europeu é um torneio exclusivo disputado apenas pelos primeiros 32 classificados europeus da Ordem de Mérito do Pro Tour, ranking que mede as prestações dos jogadores nos eventos do Players Championhip e do European Tour da Professional Darts Corporation (PCD) ao longo dos últimos 12 meses.

O jogador ribatejano detém sete triunfos em torneios da Professional Darts Corporation, entre os quais os eventos de Barnsley e Dublin do Players Championship, em 2019, além de Frankfurt e duas vezes consecutivas em Milton Keynes, já neste ano.

Pelo meio, venceu o European Darts Grand Prix, em outubro de 2020, e no mês seguinte tornou-se no primeiro estreante a vencer o Grand Slam da PDC.

Na Ordem de Mérito do Pro Tour, que classifica apenas os últimos 12 meses, Sousa segue em segundo lugar, a apenas 4,5 mil libras de Gerwyn Price.