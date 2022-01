José de Sousa eliminado nas meias-finais do Masters de dardos de 2022

Redação com Lusa

O português José de Sousa foi no domingo eliminado nas meias-finais do Masters de dardos de 2022, primeiro torneio do ano do circuito ProTour, que se realizou em Milton Keynes, nos arredores de Londres.

O jogador ribatejano perdeu por 11-8 frente a Joe Cullen, jogador inglês que viria a sagrar-se vencedor do torneio que reúne os 24 melhores classificados da Ordem de Mérito da Professional Darts Corporation (PDC), após a conclusão do Campeonato do Mundo.

Antes da eliminação, Sousa, que ficou isento na primeira ronda por fazer parte do "top oito" (sétimo lugar) da tabela que mede as prestações dos jogadores do circuito nos últimos dois anos, superou Rob Cross (10-7) nos oitavos de final e Simon Whitlock (10-9) nas meias-finais.

O jogador português ocupa, atualmente, o sétimo lugar da Ordem de Mérito da PDC, com 429.750 libras (516 mil euros) conquistadas nos últimos 24 meses, e o segundo lugar da Ordem de Mérito do ProTour, que mede os resultados dos últimos 12 meses, com 76.750 libras (92 mil euros).