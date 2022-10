José de Sousa eliminado na segunda ronda do Campeonato Europeu de dardos

Redação com Lusa

O português José de Sousa foi este sábado eliminado na segunda ronda do Campeonato Europeu de dardos, que se disputa em Dortmund, após perder com o inglês Chris Dobey por 10-5.

Na eliminatória à melhor de 19 jogos, Sousa "atrasou-se" no segundo parcial de cinco jogos e permitiu ao adversário passar de uma vantagem de 3-2 para 7-3, antes de fechar o encontro com 10-5 em apenas três parciais.

O jogador português tinha garantido a presença na segunda ronda após eliminar o alemão Martin Schindler por 6-1, na primeira eliminatória, disputada na sexta-feira.

Apesar de não vencer qualquer torneio do circuito mundial da Professional Darts Championship (PDC) desde junho de 2021, José de Sousa segue em sexto lugar na Ordem de Mérito PDC, com 473.750 libras (cerca de 550 mil euros) conquistadas nos últimos dois anos.

Na Ordem de Mérito do ProTour, que chegou a liderar após o último triunfo no circuito, o português ocupa, agora, o 15.º lugar, com 72.750 libras (perto de 85 mil euros) nos últimos 12 meses.