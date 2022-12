José de Sousa chega à terceira eliminatória do Mundial de dardos

O Mundial PDC World Darts Championship 2023 disputa-se desde quinta-feira no Alexandra Palace, em Londres, até ao dia 3 de janeiro, data prevista para a final.

José de Sousa qualificou-se para a terceira eliminatória do Mundial'2023 de dardos, após bater o australiano Simon Whitlock, por 3-2, conseguindo a primeira reviravolta da competição de se disputa em Londres.

O português recuperou de uma desvantagem de 2-0 no final dos primeiros dois "sets" (2-3 e 2-3), ao vencer os três parciais seguintes por 3-0, 3-1 e 3-1, com lançamentos finais de 114, 127 e 136 pontos, para seguir para a terceira ronda no Alexandra Palace, na capital inglesa.

"Isto significa o mundo para mim. Quando estava a perder por 2-0 pensei que não tinha nada a perder e que era capaz de virar o jogo a meu favor. Quero recuperar o meu jogo e fazer boas prestações. É a minha única forma de encarar este jogo", desabafou José de Sousa, em declarações à Professional Darts Corporation (PDC).

O jogador natural do Ribatejo, que entrou no Mundial diretamente na segunda eliminatória, por ser um dos primeiros 32 classificados da Ordem de Mérito da PDC, vai tentar superar a fasquia da terceira ronda pela primeira vez na carreira, após as participações em 2012, 2019, 2020, 2021 e 2022.

Na terceira eliminatória, que se disputa em 28 de dezembro, vai enfrentar o vencedor do encontro entre o inglês Ryan Searle e o checo Adam Gawlas, que se defrontam na quinta-feira.

Frente ao vice-campeão do mundo de 2010, Sousa obteve uma média de 86,75 pontos por lançamento, com 27 lançamentos acima de 100 pontos, 12 superiores a 140 e cinco lançamentos "perfeitos" de 180 pontos.

Fez três checkouts de mais de 100 pontos, o maior dos quais de 136, conseguindo 13 'saídas' em 36 tentativas, para uma percentagem 36,1%.

